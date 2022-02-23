فؤاد حسين يؤكد التزام العراق بالآليات الدولية

العالم - العراق

وقالت الخارجية في بيان، إن "حسين التقى مع المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبينزيا رئيس مجلس الأمن الدوري لشهر شباط 2022، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفي مستهل اللقاء قدم الوزير التهنئة لدولة روسيا الاتحادية لتوليها رئاسة مجلس الأمن الدوري لشهر شباط الجاري، مُتمنياً للمُمثل الدائم لروسيا، التوفيق والنجاح في هذه المهمة".

وأعرب حسين، عن "شكره وتقديره لحكومة روسيا الاتحادية على دعم العراق وتمكينه من الايفاء بالتزاماته، كما وبحث الجانبان مشاغل ورؤية العراق تجاه قرار مجلس الأمن الخاص بإنهاء ملف التعويضات وولاية لجنة الأمم المتحدة المختصة، وخروج العراق من إجراءات الفصل السابع".

وأكد وزير الخارجية، على أن "التزام العراق بالاليات الدوليَّة مستمر وفي تطور بما يخدم مصالح العراق وشعبه ويحفظ سيادته ووحدة أراضيه، ويدعم مستقبل علاقته الإقليميَّة والدوليَّة وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".