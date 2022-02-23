السيد نصر الله: السيد عباس الموسوي غاب بجسده لكنه باقٍ بالروح والفكر

العالم - لبنان

وفي مقابلة مع قناة المنار اللبنانية مخصصة للحديث عن مسيرة السيد عباس الموسوي، قال السيد نصر الله: تعرفت على السيد عباس الموسوي في 16-17 كانون الأول 1976 في النجف الأشرف.

وأضاف: عندما وصلت الى النجف كان عمري 16 عامًا وكانت المرة الأولى التي أسافر فيها خارج لبنان، الشهيد الشيخ علي كريم الذي كانت تربطني معرفة به عرفني على السيد عباس الموسوي في النجف الأشرف.

وتابع: التقيت برفقة السيد عباس الموسوي بالسيد محمد باقر الصدر "قدس" بعد أن ذهبنا إلى منزله، السيد محمد باقر الصدر سألني مجموعة أسئلة عن لبنان ودراستي وطلب من السيد عباس الموسوي ترتيب كل أموري السكنية والمعيشية والدراسية وأعطاني مبلغ من المال.

وأوضح: السيد عباس الموسوي كان ذكيا جداً وحاضر ولديه جدية في عمله ودرسه، كان طالبًا مُجِدًّا جدًا ولا وقت لديه ليضيعه وفي أول زيارة له الى النجف بقي هناك 3 سنوات متواصلة على غير عادة الطلبة، كان السيد عباس عندما يعطي الدرس في اليوم التالي يقوم بالتسميع وفي أول سنة دراسة في النجف معه لم تكن هناك عطل أبدًا فالسنة الدراسية مع السيد كانت توازي 3 سنوات بدون مبالغة كعدد أيدام ودروس وجدّية بالتحصيل.

وقال: السيد عباس كان دائماً وفي كل يوم يسأل عن الطلاب وعن أكلهم وشؤونهم وكل أمورهم فكان في النجف الأشرف الأب والأم لطلبته، كان يعمل على تخريج القادة والكوادر. كان يمشي يومياً إلى الدرس والزيارة في حرم أمير المؤمنين نحو 3 كيلو متر، ذهبنا مع السيد عباس مشياً إلى الزيارة في كربلاء.

بعد أن بدأت مرحلة الاعتقالات سألت سلطات صدام عن السيد عباس بعد أن كان قد ذهب إلى لبنان للتبليغ، أرسلنا إلى السيد عباس الموسوي أن سلطات صدام تبحث عنه وعليه أن لا يعود إلى النجف لكي لا يتم القبض عليه.

سلطات صدام حضرت إلى مدرستنا وبدأت تأخذ الطلاب لكن نحن كنا في زيارة أمير المؤمين وهذا ما نجانا من يدهم، بعد العودة من النجف أوّل من سألنا عنه هو أستاذنا السيد عباس الموسوي فذهبنا الى منزل أهله في الشياح وسألناه ما الذي يجب أن نفعله؟

يتبع..