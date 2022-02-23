الحشد يطلق الخطة الخاصة بزيارة الإمام الكاظم (ع)

العالم - العراق

وذكر بيان للعمليات، أن "الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام، انطلقت اليوم مع انتشار تشكيلات الحشد في جميع الطرق المؤدية الى الكاظمية المقدسة".

وأضاف أن "الخطة تشارك فيها جميع تشكيلات الحشد وألويته ضمن سبعة محاور تشمل (مناطق عرب جبور الى البوعيثة، فلكة سلمان المحمدي الى جسر ديالى، علوة الرشيد الى مفرق الدورة، المصب العام في أبو غريب الى سيطرة الشؤون، محيط الكاظمية ومداخلها، شمال بغداد/ حسينية الراشدية وطريق الزائرين، ناحية المشاهدة الى منشأة نصر)".

وتابع أن "هيئة الحشد تعمل بجميع تشكيلاتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الجيش والشرطة الاتحادية ضمن قيادة عمليات بغداد وغيرها من المؤسسات الامنية على توفير الامن لطرق مسير الزائرين وتجمعاتهم، إضافة الى اسناد الجهد الخدمي من خلال فرق الطبابة والهندسة والدعم اللوجستي والنقل غيرها".