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رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعقد مؤتمرا دعما للانتخابات

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعقد مؤتمرا دعما للانتخابات
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عددا من المترشحين لمجلس النواب في مؤتمر يحمل شعار "نعم للانتخابات" لدعم جهوده الرامية لإجراء الانتخابات في يونيو/ حزيران المقبل.

العالم - ليبيا

وتناول المؤتمر مجموعة من الشعارات التي يرفعها الدبيبة ووعد بها خلال خطاباته الأخيرة وهي "لا للفوضى - لا للتمديد - لا للفترات الانتقالية".

يذكر أن الدبيبة تحدث، في خطابه قبل أيام، عما أطلق عليه "خطة عودة الأمانة للشعب"، التي تتضمن إجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل.

ولفت إلى أنه دخل في مفاوضات متعددة مع مختلف الأطراف حتى لا تعود الحرب، على حد وصفه.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو الانتخابات، "مضيفا: "سأسلم الأمانة بالانتخابات ولن أقبل بأي شكل من أن أسلمها للفوضى".

كما حذر الدبيبة مما صفه بـ "المسار الخطير" الذي تريده من وصفهم بـ "الطبقة السياسية المهيمنة"، مشيرا إلى أنه مسار متهور يمكن أن يؤدي إلى الحرب.

وتشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار، بسبب عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.

يذكر أن مجلس النواب الليبي، صوت مؤخرا، على اختيار وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، لتشكيل حكومة جديدة، بعدما سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي أكد رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

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