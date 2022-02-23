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بيت لحم.. تشييع الشهيد الطفل محمد صلاح ومواجهات مع الإحتلال

بيت لحم.. تشييع الشهيد الطفل محمد صلاح ومواجهات مع الإحتلال
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

شيعت جماهير غفيرة من مدينة "بيت لحم" جنوب الضفة الغربية، عصر الأربعاء، جثمان الشهيد الطفل محمد صلاح ( 14 عاماً)، بعد تسليم جثمانه من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

العالم - فلسطين

وسلمت سلطات الاحتلال جثمان الطفل الشهيد على حاجز "مزموريا" شرق المدينة، قبل نقله إلى مستشفى "بيت جالا"، ثم انطلق بجنازة عسكرية إلى بلدة "الخضر" حيث حمل على الأكتاف، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء هناك.

وردد المشيعون هتافات تدعو لتصعيد المقاومة واستهداف الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.

هذا وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق -الأربعاء- في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية أن المواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت فور الانتهاء من مراسيم تشييع الطفل محمد رزق صلاح، تركزت في منطقتي النشاش على المدخل الجنوبي، والتل في البلدة القديمة، حيث أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وفي السياق، أصيب الطفل احمد عايد ثوابتة (13 عاما) بكسر ورضوض، بعد ملاحقته من قوات الاحتلال في بلدة بيت فخار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال طاردت الطفل ثوابتة، حيث سقط أرضا وأصيب بكسر في قدمه مع رضوض، واعتقل قبل الإفراج عنه، ونقل إلى مستشفى بيت جالا لتلقي العلاج.

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