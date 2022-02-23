روسيا: لن نتسامح مع أي خرق لوقف إطلاق النار في دونباس

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وقال نيبينزيا، خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إن قرار بلاده الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك محاط بالكثير من الادعاءات والافتراءات، مبينا: "أود التشديد على أن ما حصل بات نتاجا مباشرا لإهمال كييف منذ سنوات طويلة لالتزاماتها المباشرة في إطار مجموعة الإجراءات التي صادق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القرار رقم 2202".

وأشار نيبينزيا إلى أن السلطات الأوكرانية أكدت مرارا بشكل علني، وخاصة خلال الفترة الأخيرة، أنها لا تنوي على الإطلاق تنفيذ اتفاقات مينسك، بينما لم تحاول الدول الغربية حتى حث الحكومة في كييف على تطبيق هذه الوثيقة، معتبرا أن هذا الأمر أثبت أنه "لم تعد لها أي آفاق".

وأردف نيبينزيا أن السلطات الأوكرانية تتبع خطة للانتقام من سكان دونباس منذ بداية الأزمة عام 2014، وصرح: "هذا النزاع لا يزال بعيدا عن الانتهاء. لم تتوقف عمليات قصف الأحياء المدنية في كلا الجمهوريتين، بينما لا يزال الغرب يواصل تحريض كييف وتشجيعها وتسليحها. نحذر من أنه في الظروف التي ستراقب فيها القوات المسلحة الروسية نظام وقف إطلاق النار بطلب من دونيتسك ولوغانسك، فلن يكون هناك أي تعامل ليبرالي مع المخالفين".

وكان بوتين قد أعلن الاثنين عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، محملا حكومة كييف المسؤولية عن انهيار اتفاقات مينسك.