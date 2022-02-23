الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا: لن نتسامح مع أي خرق لوقف إطلاق النار في دونباس

روسيا: لن نتسامح مع أي خرق لوقف إطلاق النار في دونباس
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

ذكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو ستبدأ مراقبة وقف إطلاق النار في دونباس بطلب من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وحذر من أنه لن يتم التسامح مع منتهكيه.

العالم ـ أوروبا

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إن قرار بلاده الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك محاط بالكثير من الادعاءات والافتراءات، مبينا: "أود التشديد على أن ما حصل بات نتاجا مباشرا لإهمال كييف منذ سنوات طويلة لالتزاماتها المباشرة في إطار مجموعة الإجراءات التي صادق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القرار رقم 2202".

وأشار نيبينزيا إلى أن السلطات الأوكرانية أكدت مرارا بشكل علني، وخاصة خلال الفترة الأخيرة، أنها لا تنوي على الإطلاق تنفيذ اتفاقات مينسك، بينما لم تحاول الدول الغربية حتى حث الحكومة في كييف على تطبيق هذه الوثيقة، معتبرا أن هذا الأمر أثبت أنه "لم تعد لها أي آفاق".

وأردف نيبينزيا أن السلطات الأوكرانية تتبع خطة للانتقام من سكان دونباس منذ بداية الأزمة عام 2014، وصرح: "هذا النزاع لا يزال بعيدا عن الانتهاء. لم تتوقف عمليات قصف الأحياء المدنية في كلا الجمهوريتين، بينما لا يزال الغرب يواصل تحريض كييف وتشجيعها وتسليحها. نحذر من أنه في الظروف التي ستراقب فيها القوات المسلحة الروسية نظام وقف إطلاق النار بطلب من دونيتسك ولوغانسك، فلن يكون هناك أي تعامل ليبرالي مع المخالفين".

وكان بوتين قد أعلن الاثنين عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، محملا حكومة كييف المسؤولية عن انهيار اتفاقات مينسك.

روابط ذات صلة

سيناريو القرم في دونباس..من أحرج من؟

أوكرانيا توصي رعاياها بمغادرة روسيا

وزارة الدفاع الروسية: الأوضاع في دونباس تتفاقم وعلينا حماية سكانها

تصريح هام لبوتين حول استخدام القوات الروسية في دونباس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المقداد: امريكا تستثمر الارهاب في سوريا لتحقيق اهدافها

دراسة تظهر هشاشة الإمارات في مواجهة المسيرات اليمنية

المشري يكشف شروط مجلس الدولة على البرلمان الليبي

بغداد: الخروج من الفصل السابع تطور كبير لتعزيز علاقاتنا بالمحيط

حميدتي يصل موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس

العراق والصين يبحثان مخرجات قرار إنهاء ملف التعويضات