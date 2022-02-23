حميدتي يصل موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس

العالم - السودان

جاء ذلك في بيان نشره مجلس السيادة الانتقالي، اليوم الأربعاء، على حسابه بموقع "فيسبوك".

وقال البيان إن نائب رئيس المجلس وصل إلى موسكو مساء اليوم، في زيارة رسمية بدعوة من الحكومة الروسية.

وتابع البيان: "ويرافقه وفد يضم وزير المالية، جبريل إبراهيم، ووزير الزراعة والغابات، أبو بكر عمر البشري، ووزير الطاقة والنفط، محمد عبد الله ووزير المعادن"، ومسؤولين آخرين.

وأشار البيان إلى أن دقلو سيجري مباحثات مع عدد من المسؤولين في الحكومة الروسية.

وأوضح أن الزيارة تأتي لبحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة.