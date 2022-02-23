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الصين: حان موعد الاتفاق بناء على القرارات والأحكام السياسية

الصين: حان موعد الاتفاق بناء على القرارات والأحكام السياسية
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوفد الصيني في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات الخاصة برفع الحظر في فيينا إلى مرحلة حرجة ومصيرية: "لقد حان وقت الاتفاق بناء على قرارات وأحكام سياسية".

العالم - أسيا و الباسفيك

وأدلى وانغ تشيوان بهذه التصريحات مساء الأربعاء بعد انتهاء اجتماع مجموعة 4 + 1 مع الولايات المتحدة، مضيفا أن المحادثات تتقدم وتمضي قدما.

كما أشار إلى الزيارة القصيرة التي قام بها كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إلى طهران ، وقال: "أعتقد أن هذه علامة جيدة على التقدم وآمل أن يتم إحراز المزيد من التقدم عند عودته".

وغادر قبل قليل علي باقري متوجها إلى طهران في زيارة قصيرة في إطار التردد المعتاد خلال المحادثات. وفي غضون ذلك ، مازال أعضاء وفد الخبراء الإيرانيين موجودون في فيينا ويواصلون المشاورات.

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الصين: حان موعد الاتفاق بناء على القرارات والأحكام السياسية

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