الصين: حان موعد الاتفاق بناء على القرارات والأحكام السياسية

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وأدلى وانغ تشيوان بهذه التصريحات مساء الأربعاء بعد انتهاء اجتماع مجموعة 4 + 1 مع الولايات المتحدة، مضيفا أن المحادثات تتقدم وتمضي قدما.

كما أشار إلى الزيارة القصيرة التي قام بها كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إلى طهران ، وقال: "أعتقد أن هذه علامة جيدة على التقدم وآمل أن يتم إحراز المزيد من التقدم عند عودته".

وغادر قبل قليل علي باقري متوجها إلى طهران في زيارة قصيرة في إطار التردد المعتاد خلال المحادثات. وفي غضون ذلك ، مازال أعضاء وفد الخبراء الإيرانيين موجودون في فيينا ويواصلون المشاورات.