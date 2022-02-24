الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة جديدة حول الأزمة الأوكرانية

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة جديدة حول الأزمة الأوكرانية
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا جديدا بشأن الأزمة في أوكرانيا، وهو الثاني في غضون ثلاثة أيام، "بسبب التطورات العسكرية" على الأرض، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

العالم - الأميرکيتان

وأوضحت المصادر لوكالة "فرانس برس" أن الاجتماع الذي تقدمت كييف بطلب لعقده في رسالة الأربعاء ولقي تأييدا من الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن الدولي، من المقرر عقده الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش الخميس).

وكان البرلمان الأوكراني صادق، أمس الأربعاء، على مرسوم رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي، حول فرض حالة الطوارئ في أوكرانيا.

ويأتي هذا التطور بعد أن وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

روابط ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يصدر قائمة بالشخصيات الروسية الخاضعة للعقوبات

البيت الأبيض: لن نرسل قواتنا لمحاربة روسيا تحت أي ظرف من الظروف

اعلان حالة الطوارئ في اوكرانيا

الرئيس الأوكراني زيلينسكي.. مزّق بلاده من أجل الناتو!!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة جديدة حول الأزمة الأوكرانية

الاتحاد الأوروبي يصدر قائمة بالشخصيات الروسية الخاضعة للعقوبات

عدوان صاروخي إسرائيلي يستهدف مناطق في محيط دمشق

البيت الأبيض: لن نرسل قواتنا لمحاربة روسيا تحت أي ظرف من الظروف

وزير الخارجية السعودي يعترف.. حرب اليمن طالت اكثر من المتوقع

الصين: حان موعد الاتفاق بناء على القرارات والأحكام السياسية