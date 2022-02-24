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سعر برميل النفط يتخطى عتبة المئة دولار للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات عقب إعلان الرئيس الروسي شن "عملية عسكرية" في أوكرانيا

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

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