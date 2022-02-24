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إنترفاكس: "متمردون مدعومون من روسيا" يقولون إن هجوما بدأ على بلدة تسيطر عليها أوكرانيا قرب لوجانسك

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

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