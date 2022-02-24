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أميركا ورطت أوكرانيا لتضعف روسيا + فيديو

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2022.02.24 – أكدت الباحثة بالشؤون الدولية د.هدى رزق أن الولايات المتحدة قد ورطت أوكرانيا بالأزمة العالقة فيها وذلك من أجل أن تضعف بذلك روسيا، حيث لا تريد الولايات المتحدة أن تكون قطبا من الأقطاب، بل تريد أن تحافظ على قوتها.

العالم - أوروبا

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قالت هدى رزق: لاشك بأن روسيا عندما سمحت لقواتها بالدخول إلى دونباس فهي تريد فعليا أن تلعب دور حافظ السلام بمعنى أنها ليست بصدد الحرب وهذه مبادرة منها.

وأضافت: لكن استدعاء أوكرانيا الاحتياط واستعمال صواريخ غراد يعني أنها تريد الحرب وتحاول القتال، وهذا يعني أنها تريد استعادة هذه المناطق.. فإذا ما أرادت أوكرانيا الحرب فسوف لن تقف روسيا مكتوفة اليدين.

وفيما أشارت إلى أن حل الأزمة الأوكرانية مرهون بالدول الغربية والإرادة الغربية، قالت: روسيا تريد حماية أمنها، وهي قد طلبت من الولايات المتحدة الأميركية بألا يتوسع الناتو، حيث تريد تحديد حدود أمنها.

ولفتت إلى أن الرئيس الأميركي قد حدد أعداءه قائلا إن الأعداء هم روسيا والصين، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تريد أن تكون قطبا من الأقطاب، بل تريد أن تحافظ على قوتها.

ونوهت إلى أن أميركا: لا تلتقط النار بيدها بل تحاول دوما أن يلتقطها الآخرين.. فهي تحاول أن تطلب بشكل مباشر أو غير مباشر من أوروبا أن تحدد موقفها من روسيا والصراع معها، حيث أرادت أن تورط أوكرانيا لتضعف روسيا.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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