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الخارجية الأمريكية: وزيرا الخارجية والدفاع تحدثا مع الأمين العام للناتو وناقشا رد الحلف المنسق على "الغزو الروسي" لأوكرانيا

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

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