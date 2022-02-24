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باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب

باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال كبير المفاوضين الإيرانيين، إن إنهاء محادثات فيينا لرفع الحظر عن إيران يعتمد على قرارات محددة يتخذها الغرب.

العالم - ايران

و كتب علي باقري كني في تغريدة على تويتر: بغض النظر عن مدى قربنا من خط النهاية، فليس هناك بالضرورة ضمان لعبوره وهذا يتطلب اليقظة، وثباتا أقوى للخطوات، ومزيدا من الإبداع، ونهجا متوازنا لاتخاذ الخطوة النهائية.

وأضاف: لاستكمال العمل هناك قرارات معينة يجب على الأطراف الغربية اتخاذها.

مفاوضات رفع الحظر، التي بدأت في 27 ديسمبر الماضي، بلغت مرحلة يتوقف نجاحها أو فشلها على القرارات السياسية للغرب فقط، إذا اتخذت الأطراف الغربية القرارات اللازمة التي هي على علم بها، فيمكن حل بعض القضايا المتبقية والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون أيام قليلة.

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باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب

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