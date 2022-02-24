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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الدفاع الروسية: القواعد الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية توقفت عن العمل وحرس الحدود لا يبدي أي مقاومة ضد الوحدات الروسية
وزارة الدفاع الروسية تنفي اسقاط طائرات لها في شرق اوكرانيا
الجيش الأوكراني: إسقاط 5 طائرات روسية وهليكوبتر في منطقة لوغانسك
مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية: ليس من المتوقع تعرض المباني السكنية والبنية التحتية المدنية لهجمات
الخارجية الأمريكية: وزيرا الخارجية والدفاع تحدثا مع الأمين العام للناتو وناقشا رد الحلف المنسق على "الغزو الروسي" لأوكرانيا
الخارجية الأمريكية: وزيرا الخارجية والدفاع تحدثا مع الأمين العام للناتو وناقشا رد الحلف المنسق على "الغزو الروسي" لأوكرانيا
أ ف ب: صفارات الانذار تدوي في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا
وزير الدفاع الاوكراني: القوات الجوية الأوكرانية تحاول صد هجوم جوي روسي
رئيسة المفوضية الاوروبية: الاتحاد الأوروبي يتعهد ب"محاسبة" الكرملين على الهجوم "غير المبرر" على اوكرانيا
خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية: حريق في مستودع ذخيرة في منطقة كييف
الجيش الأوكراني: إسقاط 5 طائرات روسية وهليكوبتر في منطقة لوغانسك
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش
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