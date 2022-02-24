أميركا تصعد مع روسيا من البوابة الأوكرانية + فيديو

العالم - أوروبا

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال محمد بكر: من تابع كلمة الرئيس الأوكراني في مؤتمر ميونيخ للأمن يدرك الأبعاد المتقدمة والمضامين التي اراد أن يوجهها لتحصيل أوكرانيا لدعم كبير من الغرب والولايات المتحدة الأميركية في إطار المواجهة المقبلة وكان الرجل صريحا في إطار تصعيد هذه المواجهة.

ولفت إلى أنه قد أعقب تصريحات الرئيس الأوكراني قرار الرئيس الروسي الاعتراف بالإقليمين، والذي قال إنه يأتي في إطار التحضير الروسي للمواجهة، مضيفا: اليوم في إطار ما يحدث من تطورات وسيناريوهات سياسية وميدانية وتقييم موضوعي لجملة الحاصل في الأزمة أعتقد أن كلا الجانبين يسعى إلى التصعيد، بمعنى أن كل ما حصل في أوكرانيا أسقط وبشدة ما كان يربطهم في إطار الشراكة.

وأشار إلى أن: حالة العدائية باتت واضحة لدى الطرفين، ولاسيما من الغرب تجاه الدور الروسي في المنظومة الدولية، فالأزمة اليوم عنوانها أوكرانيا لكنها تتجاوز ذلك بكثير، وهناك صراع على تشكيل النظام السياسي العالمي ووضع ملامح سياسية له.

وفي شأن العقوبات على روسيا قال محمد بكر إن: الأميركي والغربي يعلمان أن العقوبات الاقتصادية لن تؤثر على الروسي، بل سوف تؤثر على الاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا نفسها، وهو يسعى من خلال فرض العوقبات وتهويلها توجيه رسائل سياسية بعينها، حيث أن الأميركي قد صعد الموقف بلي الذراع الروسي من البوابة الأوكرانية.

وعزا بعض خلفيات الصراع إلى النزاع الكلاسيكي الأميركي الصيني وقال: إن أميركا سوف تقدم أوكرانيا إلى روسيا عن طبق من ذهب، فكل السجال الحاصل اليوم هو في إطار التحالف الصيني الروسي وما يشكله الصيني من خطر داهم على الولايات المتحدة.

وأضاف أن اقتراب كبير للصين من الناتج الإجمالي الأميركي حيث فيما بات الناتج الأميركي 23 تريليون دولار تجاوزت الصين 17 تريليون دولار، مؤكدا أن هذا الموضوع ليس لعبة، كما أن قيادة الصين لملفات اقتصادية كبيرة ما يزعج الأميركي في هذا الإطار.

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