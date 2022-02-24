لدعم منظومة الكهرباء.. العراق يبحث استيراد 1.5مليون طن من الغاز القطري

العالم-العراق

وقال، في بيان، على هامش لقائه بنظيره القطري، سعد الدوسري في الدوحة، إن «العراق سوف يكون من كبار المصدرين لمادة ال بي جي والقطرة الثقيلة من الغاز في السنوات المقبلة».

وأضاف «تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، لا سيما في مجال ضخ الاستثمارات القطرية في قطاع الغاز والطاقة، والمسائل المهمة ذات الاهتمام المشترك».

وتابع: «تم الاتفاق على استمرار الاتصالات والمباحثات للتوصل إلى صيغ تسهم في تحقيق الأهداف الثنائية المشتركة».

وكان وزير النفط، قد وصل إلى دولة قطر، الإثنين الماضي، على رأس وفد وزاري يضم عدداً من المسؤولين في زيارة رسمية لحضور منتدى الدول المصدرة للغاز.

وأكد وزير النفط العراقي، أن العراق ماض في تعزيز قدراته على استثمار الغاز الطبيعي الحر والمصاحب في حقوله.

جاء ذلك خلال كلمة له في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين، تحت شعار (الغاز الطبيعي، رسم مستقبل الطاقة).