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رويترز: أرتال من الجيش الروسي تعبر الحدود الأوكرانية من عدة مناطق

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

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