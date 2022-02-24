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فيديو استهداف قاعدة بحرية أوكرانية بالقرب من أوديسا

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من استهدف قاعدة بحرية أوكرانية بالقرب من أوديسا.

العالم-اوروبا

كما اعترف الجيش الأوكراني بوجود دبابتين روسيتين وعدة شاحنات في شرق أوكرانيا.

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