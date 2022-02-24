لهذا السبب بدأت روسيا عمليتها العسكرية في شرق اوكرانيا

العالم - روسيا

وقال شعيتو في حديث لقناة العالم الاخبارية ان القرار الروسي اتخذ بعد 8 سنوات من الانتظار والمفاوضات الدبلوماسية والسياسية مع الولايات المتحدة والدول الاوروبية التي تدعم السلطة الانقلابية في اوكرانيا التي تحمل شعارات نازية.

وأضاف ان الرئيس الروسي ولاديمير بوتين يطالب منذ 8 سنوات بتنفيذ اتفاقية مينسك والنوروماندي لاحقاً.

وأكد شعيتو ان مناطق دونیتسك ولوغانسك تتعرض للقصف وللتدمير منذ 8 سنوات والشريحة الروسية وهي الشريحة الاساسية في المجتمع الاوكراني تتعرض الی القمع والمنع حتی من استعمال لغتها في حين انها لغة شائعة وحتی زيلينسكي عندما يريد التحدث بطلاقة يتحدث بالروسية.

وبيّن ان هذه الاسباب، جعلت من اوكرانیا قاعدة مهمة للناتو ستحمل تهديداً مباشراً للأمن الاستراتيجي الروسي؛ فأرسل الرئيس الروسي منذ شهرين رسائل واضحة تماماً الی الولايات المتحدة والناتو للالتزام بالشروط التي وضعها لحفظ الامن في اوروبا وغيرها لكن القيادة الاوكراينية واوروبا لم يلتزمون بهذه الشروط، فكان لابد من عملية عسكرية بدأت اليوم صباحاً.