آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية على لسان مراسل العالم في موسكو + صوت

العالم - أوروبا

وفي اتصال هاتفي مباشر لفت مراسلنا أن العملية الروسية العسكرية كما يقول الروس إنما تأتي للدفاع عن جمهوريتي لوغانسك ودونباس حيث تحاول موسكو أن تغلق الأجواء الجوية وأن تحفظ المدنيين ما استطاعت من قوة.

وأوضح أنه وبعد أن اعترف الرئيس الروسي باستقلال هاتين الجمهوريتين أصبح فلاديمير بوتين مكلفا قانونيا وبالنسبة للقانون الدولي وذلك بعد طلب رئيسي هاتين الجمهوريتين في المساعدة في دخول القوات العسكرية الروسية للحفاظ على المدنيين من عدوان القوات الأوكرانية والحؤول دون وقوع كارثة إنسانية، وعلى هذا الأساس قرر فلاديمير بوتين وأعلن دخول القوات الروسية للحفاظ على الأمن في هاتين المنطقتين، كما أكد على أن روسيا لن تغزوا أوكرانيا.

وأضاف عيسى عيسى: لو أرادت روسيا لقامت منذ 2014 باحتلال أوكرانيا لكن موسكو حاولت بكل الطرق حل المسألة من الطرق السلمية، ولكن بعد تدخل الولايات المتحدة وإصرار أوكرانيا الدخول إلى حلف الناتو وجدت روسيا والرئيس فلاديمير بوتين يواجهان الحصار وتهديد الوجود الروسي والأمن القومي الروسي في حدودها.

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