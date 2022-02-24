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مسؤول اوكراني: روسيا تحرك عتادا عسكريا من القرم وتنفذ قصفا عبر البلاد وصولا إلى منطقة لفيف في غرب أوكرانيا

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

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