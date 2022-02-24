الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر روسية: لوغانسك تعلن مقتل ثلاثة عسكريين وأربعة مدنيين بنيران أوكرانية خلال أسبوع

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس: المقاومة متصاعدة والاحتلال يخشى مواجهة باهظة الثمن

لوغانسك..مقتل 3 عسكريين و4 مدنيين بنيران أوكرانية خلال أسبوع

فيديو استهداف قاعدة بحرية أوكرانية بالقرب من أوديسا

ما رأيكم.. هل ورطت الولايات المتحدة أوكرانيا؟

آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية على لسان مراسل العالم في موسكو + صوت

شاهد بالفيديو.. لهذا السبب بدأت روسيا عمليتها العسكرية في شرق اوكرانيا