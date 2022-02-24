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ما رأيكم.. هل ورطت الولايات المتحدة أوكرانيا؟

ما رأيكم.. هل ورطت الولايات المتحدة أوكرانيا؟
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكدت الباحثة بالشؤون الدولية د.هدى رزق أن الولايات المتحدة قد ورطت أوكرانيا بالأزمة العالقة فيها وذلك من أجل أن تضعف بذلك روسيا، حيث لا تريد الولايات المتحدة أن تكون قطبا من الأقطاب، بل تريد أن تحافظ على قوتها.

العالم - ما رأيكم

من جانبه أكد الخبير بالشؤون الروسية د.عباس حبيش أن مشكلة الأزمة الأوكرانية إنما ليست مشكلة بين روسيا وأوكرانيا أكثر من كونها مشكلة دولية كبيرة مؤكدة أن أميركا هي من تريد أن تشعل الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا.

هذا و أكد الكاتب الصحفي د.محمد بكر أن الأزمة اليوم إنما عنوانها أوكرانيا لكنها تتجاوز ذلك بكثير، حيث تصعد أميركا مع روسيا من البوابة الأوكرانية، مشددا على أن السجال الحاصل إنما هو في إطار التحالف الصيني الروسي وما يشكله من خطر داهم على الولايات المتحدة.

ما هو رأيكم:

كيف تبدو تطورات أزمة أوكرانيا وروسيا المتسارعة مع تداعيات العقوبات الغربية؟

ما تأثير الإجراءات العقابية لواشنطن وأوروبا بروسيا ولاسيما الاقتصادية المالية؟

ماذا عن تحذير موسكو من ارتدادات العقوبات على الغرب والأضرار بالطاقة العالمية؟

هل ما زالت هناك إمكانية للعمل الدبلوماسي بعد تأجيل قمة بايدن - بوتين ورفض دور غوتيريش؟

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