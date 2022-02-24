الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إنترفاكس: قائد لـ"الانفصاليين المدعومين من روسيا" في شرق أوكرانيا يقول إن هدفنا الرئيسي هو استعادة السيطرة على كامل منطقتي لوغانسك ودونيتسك

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس: المقاومة متصاعدة والاحتلال يخشى مواجهة باهظة الثمن

لوغانسك..مقتل 3 عسكريين و4 مدنيين بنيران أوكرانية خلال أسبوع

فيديو استهداف قاعدة بحرية أوكرانية بالقرب من أوديسا

ما رأيكم.. هل ورطت الولايات المتحدة أوكرانيا؟

آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية على لسان مراسل العالم في موسكو + صوت

شاهد بالفيديو.. لهذا السبب بدأت روسيا عمليتها العسكرية في شرق اوكرانيا