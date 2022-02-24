شاهد.. خطة روسية شاملة لمواجهة كل من يؤازر اوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

وقال د.عبدو اللقيس في حديث لقناة العالم:"اذا كان مستوی الغباء الاوروبي والاميركي مستحكم كما حصل في سوريا فإن الجيش الروسي جهز نفسه بأكمل الاستعداد لخوض غمار حرب تطال كل البقع التي يمكن ان تنطلق منها أي اعمال عدوانية ضد الجيش الروسي في اوكرانيا".

وأكد ان الجيش الروسي جاهز لمواجهة الاعمال العدوانية المحتملة التي تنطلق من اوروبا أو من اميركا او بمؤازرة بعض الدول في الشرق الاوسط كتركيا أو حتی الكيان الصهيوني.

وأوضح ان القوات الروسية قد أعدت العدة لكل هذه السيناريوهات وبالتالي الامر ذاهب الی مزيد من الخطورة ومزيد من التأزم فيما لو عمل الاوروبيون علی أي نوع من الغباء بدعم اميركي.