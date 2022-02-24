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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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قوات حرس الحدود الأوكرانية تعلن مقتل ثلاثة من أفرادها وإصابة آخرين في منطقة خيرسون
سلطات لوغانسك: العسكريون الأوكرانيون ينسحبون من الخطوط الأمامية بأعداد كبيرة
أمير عبداللهيان يدعو الرعايا الايرانيين في اوكرانيا للعمل بتوصيات السفارة الايرانية وان يبادروا الى الاقامة في اماكن آمنة او العودة لايران
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يستطلع اوضاع المواطنين والدبلوماسيين الايرانيين وأسرهم عبر مكالمة هاتفية مع سفير ايران لدى اوكرانيا
الدفاع الروسية: بيان القوات المسلحة الأوكرانية بشأن خسائر الطائرات الروسية والمدرعات "كاذب"
زعيم اقليم لوغانسك: بعد توقيعنا على اتفاقية الصداقة والتعاون مع الرئيس بوتين والاعتراف باستقلالنا احتفل الجميع في لوغانسك بهذا الحدث
زعيم اقليم لوغانسك: اغلب المواطنين في اوكرانيا يتحدثون باللغة الروسية
زعيم اقليم لوغانسك: هذه ارضنا وتاريخنا وهؤلاء اقرباؤنا واهلنا ونحن متصلون بتاريخ موحد ودين واحد
زعيم اقليم لوغانسك: بلا شك اننا نطلب دعما روسيا وهي ايضا لا تقصر في هذا المجال
زعيم اقليم لوغانسك: هناك قوات متطوعة كثيرة للقتال ضد اوكرانيا لحماية الجمهورية
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يستطلع اوضاع المواطنين والدبلوماسيين الايرانيين وأسرهم عبر مكالمة هاتفية مع سفير ايران لدى اوكرانيا
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش
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