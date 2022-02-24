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أمير عبداللهيان يدعو الرعايا الايرانيين في اوكرانيا للعمل بتوصيات السفارة الايرانية وان يبادروا الى الاقامة في اماكن آمنة او العودة لايران

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

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