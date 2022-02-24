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السيد الحكيم: إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا ينذر بأزمة عالمية كبرى

السيد الحكيم: إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا ينذر بأزمة عالمية كبرى
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تيار الحكمة في العراق السيد عمار الحكيم، اليوم الخميس، ان إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا ينذر بأزمة عالمية كبرى.

العالم-العراق

وذكر السيد الحكيم في تدوينة، انه "نتابع بقلق بالغ الإضطرابات الأمنية في الشرق الأوروبي، وإعلان الحرب بين روسيا واوكرانيا والتي تنذر بأزمة عالمية كبرى يصعب احتواؤها ما لم تتغلب لغة العقل والمنطق والتهدئة ووقف إطلاق النار وعودة جميع الأطراف إلى طاولة الحوار وتجنيب شعبي البلدين والبلدان المجاورة مخاطر لا يحمد عقباها".

واضاف السيد الحكيم، "كما ونهيب بالمجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إتخاذ الخطوات العاجلة لنزع فتيل الأزمة و تشجيع الجانبين على وقف إطلاق النار والتفاوض بأسرع وقت ممكن".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في منطقة دونباس، وذلك بعد أيام من اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

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