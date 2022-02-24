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وزارة الدفاع الروسية: مزاعم القائد العام للجيش الأوكراني أكاذيب برمتها

وزارة الدفاع الروسية: مزاعم القائد العام للجيش الأوكراني أكاذيب برمتها
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مزاعم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني بشأن الخسائر في الطائرات والمدرعات الروسية، كاذبة برمتها.

العالم-روسيا

ولفتت الدفاع الروسية إلى أن البيانات الاستخباراتية تظهر أن الوحدات والجنود في القوات المسلحة الأوكرانية يغادرون مواقعهم على نطاق واسع، ويتخلون عن أسلحتهم، مشددة على أن مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية التي ألقت أسلحتها لا تتعرض للضرب.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش الروسي لا توجه ضربات للمدن الأوكرانية، مشددة على عدم وجود ما يهدد السكان المدنيين.

وذكرت الوزارة أن البنية التحتية العسكرية ومرافق الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية فقط تتعرض للتعطيل بأسلحة عالية الدقة.

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وزارة الدفاع الروسية: مزاعم القائد العام للجيش الأوكراني أكاذيب برمتها

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