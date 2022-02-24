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بالفيديو..طابور طويل من سيارات متجهة إلى معبر الحدود الأوكرانية - السلوفاكية

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق طابورا طويلا من السيارات المتجهة إلى معبر الحدود الأوكرانية - السلوفاكية.

العالم-اوروبا

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