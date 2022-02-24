أميركا استخدمت أوكرانيا كمسرح لعملياتها الجيوسياسية + فيديو

العالم - أوروبا

وفي حديث مباشر مع قناة العالم الإخبارية لفت عمار قناة إلى أن التحركات الروسية قد أصبحت مقلقة جدا للطرف الغربي وخاصة للولايات المتحدة الأميركية، مبينا: يمكن القول إنها لم تكن متوقعة بهذه السرعة، ولكن أتت بناءا على معطيات واضحة، حيث كانت هناك ليس التلويحات فقط بل كانت الإشارات المباشرة من قبل روسيا، أنه لن نسمح بالاعتداء على المدنيين في هذه المناطق.

وأشار إلى أن روسيا أعطت الوقت الكافي للمنظمة الغربية بالكامل لاتخاذ الإجراءات الدبلماسية للضغط على كييف لتنفيذ اتفاقية مينسك، لكن كلها باءت بالفشل، وقال: بناءا على محاولات أميركية لوضع أو خلق حالة جديدة جيوسياسية في المنطقة الأوروبية، فإن الرد الروسي إنما هو مسألة وجودية، حول تمدد حلف الناتو شرقا وتطويق روسيا.

ولفت إلى أن: أوكرانيا ليست طرفا في هذه المعادلة الدولية ولكنها فقط جغرافيا ومساحة ومسرحا للعمليات الجيوسياسية، وهي أداة سياسية استخدمتها وتوظفها لغاية اليوم الولايات المتحدة الأميركية.

وقال عمار قناة: رأينا الردود المباشرة من قبل المنظمة الغربية، والعقوبات والتنويه المباشر بأن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريا، لا ننسى أن التدخل العسكري في هذه اللحظات الحساسة يمكن أن يجر العالم إلى مفهوم الحرب العالمية، والتي لا تريدها روسيا ولا الولايات المتحدة ولا المنظمة الغربية.

وخلص إلى القول إن المنطقة تشهد اليوم: عملية إفلاس سياسي وعجز أميركي تجاه التعاطي مع الأزمات الدولية، ومحاولات نراها قائمة لغاية اليوم للولايات المتحدة للحفاظ على أحادية القطبية، فيما العالم تغير.

وأكد أن روسيا أيضا لن تقف مكتوفة الأيدي، وقد صرح عنها الرئيس بوتين وكررها الوزير لافروف في الكثير من المناسبات، والفشل الأميركي في التعاطي مع روسيا وحتى أيضا مع حلفائها الغربيين نراه سياسة ممنهجة ولا تصب في المصالح الأوروبية.

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