الأزمة الأوكرانية.. لحظة بلحظة..

العالم-اوروبا

ولفتت الدفاع الروسية إلى أن البيانات الاستخباراتية تظهر أن الوحدات والجنود في القوات المسلحة الأوكرانية يغادرون مواقعهم على نطاق واسع، ويتخلون عن أسلحتهم، مشددة على أن مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية التي ألقت أسلحتها لا تتعرض للضرب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اعلن صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".

وفيما يلي ندرج اهم تطورات الوضع المتأزم في اوكرانيا حسب الترتيب الزمني:

(7:30) أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".

(8:00) دوي انفجارات هائلة في العاصمة الأوكرانية كييف وقد سمع دوي انفجارات هائلة، فجر الخميس، في العاصمة الأوكرانية كييف.

(8:20) استهداف البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني.

(9:00) روسيا تغلق أجواءها قرب الحدود الأوكرانية أمام الطيران المدني، وقد أعلنت سلطات الطيران الروسي عن إغلاق الأجواء قرب الحدود الروسية الأوكرانية أمام الطائرات المدنية حفاظا على أمنها.

(9:30) جلسة طارئة لمجلس الأمن حول العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، وقد أدان بشدة غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا فجر الخميس، واعتبروها تشكل "ازدراء للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة".

(10:00) لرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدعو مواطنيه إلى عدم الهلع من الهجوم الروسي الذي يضرب بلادهم وأعلن حالة الأحكام العرفية.

(10:15) دوي صافرات الإنذار في كييف وقد أكدت وسائل إعلام إطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف في ظل إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة ضد أهداف في هذا البلد.

(10:30) الخبير بالشؤون الروسية د.عباس حبيش يؤكد أن مشكلة الأزمة الأوكرانية إنما ليست مشكلة بين روسيا وأوكرانيا أكثر من كونها مشكلة دولية كبيرة مؤكدة أن أميركا هي من تريد أن تشعل الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا.

(11:00) موسكو تعلن تعطيل بنى قواعد الجو التحتية لاوكرانيا وإسكات دفاعاتها.. حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن البنى التحتية العسكرية للقواعد الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية توقفت عن العمل.

(11:10) تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من استهدف قاعدة بحرية أوكرانية بالقرب من أوديسا.

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(11:30) الرئيس الامريكي جو بايد يتعهد بمحاسبة روسيا ردا على الهجوم الذي تشنه على أوكرانيا، وفي حين وصف المستشار الألماني أولا فشولتز ما جرى بأنه يوم أسود لأوروبا، تتجه الدول الغربية لتشديد العقوبات على موسكو.

(11:40) الجيش الأوكراني يعترف بوجود دبابتين روسيتين وعدة شاحنات في شرق أوكرانيا.

(11:50) أنباء عن وصول قوات روسية إلى مشارف مدينة خاركوف الأوكرانية وقد أكدت وسائل إعلام ونشطاء أن قوات تابعة للجيش الروسي وصلت لمشارف مدينة خاركوف شرق أوكرانيا.

(12:00) أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في دونباس، أن ثلاثة عسكريين وأربعة مدنيين قتلوا بنيران القوات الأوكرانية خلال أسبوع.

(12:20) أكد الخبير في العلاقات الدولية د.عبدو اللقيس ان روسيا جهزت نفسها لعمليات عسكرية تطال كل دولة تتدخل لصالح اوكرانيا.

12:25 انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لصاروخ أطلق من مدينة بيلغورود الروسية باتجاه أوكرانيا.

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(12:30) أعلن مسؤول حكومي أوكراني أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا جراء قصف روسيا قاعدة عسكرية في مقاطعة أوديسا جنوب البلاد.

(12:40) أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مزاعم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني بشأن الخسائر في الطائرات والمدرعات الروسية، كاذبة برمتها.

بالفيديو..طابور طويل من سيارات متجهة إلى معبر الحدود الأوكرانية - السلوفاكية

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق طابورا طويلا من السيارات المتجهة إلى معبر الحدود الأوكرانية - السلوفاكية.sd

(1:00) أنباء عن وصول قوات روسية إلى مشارف مدينة خاركوف الأوكرانية

(1:08) قالت القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك، إنها مستعدة لفتح ممر إنساني للعسكريين الأوكرانيين المحاصرين، بشرط تسليمهم لأسلحتهم بشكل طوعي.

(1:10) طالبت الحكومة الأوكرانية تركيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية، على خلفية شن موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا.

(1:12) أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلده يقطع علاقاته الدبلوماسية مع روسيا، بعد شن موسكو فجر اليوم عملية عسكرية في أراضيه.

(1:16)أعلنت الصين أن روسيا قررت شن عمليتها العسكرية في أوكرانيا بشكل مستقل دون التشاور مع بكين واعتبر بكين أن هذه العملية "ليست غزوا".