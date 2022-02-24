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أ ف ب: ألمانيا تقول إن الاتحاد الأوروبي والناتو ومجموعة السبع ستفرض "عقوبات شديدة" ضد روسيا

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

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