زيلينسكي يتصل بأمير قطر على خلفية العملية العسكرية الروسية

العالم - قطر

وأكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، أن زيلينسكي، خلال المكالمة التي جرت صباح اليوم الخميس، أطلع أمير قطر على آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية، مشيرة إلى أن الأمير القطري دعا في هذا الصدد "جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد".

وشدد أمير قطر وفقا لـ"قنا"، على "ضرورة إبقاء الحالة الإنسانية للمدنيين كأولوية قصوى وضمان سلامتهم"، مؤكدا على "حرص دولة قطر على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية".