مدير الإذاعة الروسية في طهران يعلق على الأزمة الأوكرانية + صوت

العالم - أوروبا

وفي حديث مباشر مع قناة العالم الإخبارية أشار حمزه أي إلى تواجد روسي منذ شهرين على الحدود الشرقية والجنوبية وفي محطات عسكرية، وقال إنه ومنذ فترة أعلنت موسكو أن التحاق أوكرانيا بحلف شمال اللأطلسي الناتو يشكل تهديدا للأمن الداخلي في روسيا، وكان انضمام أوكرانيا إلى الناتو قد أخذ منذ 2019 شكلا قانونيا ما رفع من منسوب الأزمة.

وقال إن روسيا استمرت خلال الشهرين الماضيين في تحركاتها ومن خلال المناورات التي قامت بها في المنطقة، لتعلن لأوكرانيا أنها لا ترغب بعضويتها في الناتو، كما لم تكن هناك محادثات مباشرة أو بواسطة بين روسيا وأوكرانيا للتوافق على حل هذه الأزمة، لذا بعد هذه الأحداث ومنذ الخميس الماضي الدوما الروسي وخاصة الرئيس فلاديمير بوتين أعلنوا الاعتراف بمنطقتين انفصاليتين.

وقال إنه وإثر ذلك صعدت هذه الأزمة وتأججت الخلافات، وأعلنت روسيا دعمها للانفصاليين وأيضا قالت إنها جاهزة لتأدية أي إجراء يلزم لتامين أمنهم.

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