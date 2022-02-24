السنيورة يعرض نفسه وكيلا للسعودية في لبنان

العالم - لبنان

وقال السنيورة أن قرار الحريري لا يلزمه، وطموحه إلى ضم جزء من التركة الحريرية، معلناً خوض المعركة الانتخابية، وداعياً المسلمين من اهل السنّة إلى المشاركة ترشيحاً واقتراعاً، مشدداً على أهمية خوض الانتخابات من قبل جميع اللبنانيين، وعلى وجه الخصوص المسلمين من أهل السنّة، المؤمنين بسيادة لبنان، وإلى عدم المقاطعة بل المبادرة إلى المشاركة الفعّالة، ترشيحاً واقتراعاً، كي يبقى أولئك المؤمنون بلبنان ويستمروا على حقيقتهم، كونهم أهل اعتدال.

وكتبت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم الخميس إعلان السنيورة جاء في مؤتمر صحافي خاطب خلاله خصوصاً المملكة العربية السعودية، لاعباً على وتر عدائها الشديد للمقاومة في لبنان، عارضاً نفسه قائداً ووكيلاً للسعودية في المرحلة المقبلة من المواجهة التي تخوضها هي وداعموها ضد حزب الله.