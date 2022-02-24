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رئيس وزراء بريطانيا يطلب اجتماعًا طارئًا لقادة دول الحلف الأطلسي على خلفية العملية الروسية في شرق اوكرانيا

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

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