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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
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هيئة الأمن الفدرالية الروسية تعلن وقوع إصابات جراء تعرض سفينتي شحن روسيتين لقصف صاروخي من قبل الجيش الأوكراني في بحر أزوف
أ ف ب: وزارة الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي في لندن
مستشار للرئيس الأوكراني: أوكرانيا تتعرض لموجة ثانية من الضربات الصاروخية
وزارة الدفاع الروسية: مجموعات كبيرة من العسكريين الأوكرانيين يتركون مواقعهم ويلقون سلاحهم
رويترز: سماع دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف
وزير الخارجية الأوكراني: روسيا تشن هجوما شاملا على اوكرانيا من عدة اتجاهات والقوات الحكومية تقاوم الهجوم
وزير الخارجية الإيراني على تويتر: الحرب ليست الحل ونؤكد على وقف اطلاق النار والتركيز على حل سياسي وديمقراطي كضرورة لتسوية الازمة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على تويتر: الحرب في أوكرانيا نجمت عن أفعال حلف شمال الأطلسي الاستفزازية
رئيس وزراء بريطانيا يطلب اجتماعًا طارئًا لقادة دول الحلف الأطلسي على خلفية العملية الروسية في شرق اوكرانيا
الرئيس الاوكراني: من الان روسيا تسير على طريق الشر
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على تويتر: الحرب في أوكرانيا نجمت عن أفعال حلف شمال الأطلسي الاستفزازية
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش
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