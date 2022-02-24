الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢
١١:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أ ف ب: وزارة الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي في لندن

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الخارجية: جذور الازمة الاوكرانية تعود لتحريضات الناتو

أوكرانيا تقصف سفينتي شحن روسيتين في بحر أزوف

أوكرانيا: سقوط عشرات القتلى جراء الضربات الروسية

الناتو ينشر قوات إضافية باتجاه الشرق بسبب النزاع في أوكرانيا

وزارة الدفاع الروسية.. مجموعات كبيرة من العسكريين الأوكرانيين يتركون مواقعهم ويرمون بسلاحهم

مخبر يدعو الى تسهيل الشؤون المالية بين ايران والعراق