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هيئة الأمن الفدرالية الروسية تعلن وقوع إصابات جراء تعرض سفينتي شحن روسيتين لقصف صاروخي من قبل الجيش الأوكراني في بحر أزوف

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

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