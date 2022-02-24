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أوكرانيا تقصف سفينتي شحن روسيتين في بحر أزوف

أوكرانيا تقصف سفينتي شحن روسيتين في بحر أزوف
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن وقوع إصابات جراء تعرض سفينتي شحن روسيتين لقصف صاروخي من قبل الجيش الأوكراني في بحر أزوف.

العالم-روسيا

ويأتي ذلك على خلفية إطلاق روسيا فجر اليوم عملية عسكرية في أوكرانيا.

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