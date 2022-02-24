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 الرئيس الأوكراني يدعو إلى إنشاء تحالف مناهض لبوتين

 الرئيس الأوكراني يدعو إلى إنشاء تحالف مناهض لبوتين
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، العالم، إلى إنشاء تحالف مناهض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل "إجبار روسيا على السلام"، معلناً في الوقت ذاته قطع العلاقات مع موسكو، وذلك عقب شنها عملية عسكرية ضد بلاده.

العالم-اوروبا

وأعلن زيلينسكي، في مؤتمر صحافي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، داعياً الشعب إلى التماسك والوحدة من أجل الدفاع عن بلاده بكل ما يمكن.

وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي، بعد محادثات مع القادة الأميركيين والبريطانيين والألمان، الخميس: "نحن بصدد بناء تحالف مناهض لبوتين"، وفقا لـ"فرانس برس".

وقال زيلينسكي رداً على الهجوم الروسي على بلاده: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر".

وبخصوص التطورات الميدانية، ذكر زيلينسكي أن انفجارات عدة سمعت بمدن عديدة في أوكرانيا، ثم أضاف: "فرضنا الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة"، بحسب "رويترز".

وأكد الرئيس الأوكراني تنفيذ روسيا ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية الأساسية وحرس حدود بلاده. وفي حين أعلن حالة الطوارئ، دعا زيلينسكي مواطنيه إلى عدم الهلع.

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو على "فيسبوك": "لا داعي للهلع. نحن مستعدون لأي شيء وسننتصر". وأضاف أن روسيا نفذت ضربات ضد البنية التحتية العسكرية وحرس الحدود.

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