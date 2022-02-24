 الرئيس الأوكراني يدعو إلى إنشاء تحالف مناهض لبوتين

العالم-اوروبا

وأعلن زيلينسكي، في مؤتمر صحافي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، داعياً الشعب إلى التماسك والوحدة من أجل الدفاع عن بلاده بكل ما يمكن.

وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي، بعد محادثات مع القادة الأميركيين والبريطانيين والألمان، الخميس: "نحن بصدد بناء تحالف مناهض لبوتين"، وفقا لـ"فرانس برس".

وقال زيلينسكي رداً على الهجوم الروسي على بلاده: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر".

وبخصوص التطورات الميدانية، ذكر زيلينسكي أن انفجارات عدة سمعت بمدن عديدة في أوكرانيا، ثم أضاف: "فرضنا الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة"، بحسب "رويترز".

وأكد الرئيس الأوكراني تنفيذ روسيا ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية الأساسية وحرس حدود بلاده. وفي حين أعلن حالة الطوارئ، دعا زيلينسكي مواطنيه إلى عدم الهلع.

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو على "فيسبوك": "لا داعي للهلع. نحن مستعدون لأي شيء وسننتصر". وأضاف أن روسيا نفذت ضربات ضد البنية التحتية العسكرية وحرس الحدود.