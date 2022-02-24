دخول رتل آليات أمريكي ينقل اسلحة وامدادات إلى ريف الحسكة

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية لمراسلة سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت إلى الأراضي السورية صباح اليوم رتلاً مؤلفاً من 23 آلية منها 18 شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد اللوجستية و5 صهاريج فارغة تمهيداً لسرقة دفعة جديدة من النفط السوري وذلك عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ولفتت المصادر إلى أن سيارتي دفع رباعي مزودتين برشاشات تابعة لميليشيا “قسد” رافقتا رتل الاحتلال الذي توجه إلى منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وكان رتل للاحتلال الأمريكي مؤلف من شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر وبرادات دخل الاثنين الماضي الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي وتوجه إلى قواعد الاحتلال بريف الحسكة.