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الخارجية الايرانية : نتابع بقلق عميق التطورات في اوكرانيا

الخارجية الايرانية : نتابع بقلق عميق التطورات في اوكرانيا
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة"، أن طهران تتابع بقلق عميق التطورات في اوكرانيا.

العالم- ايران

وأعرب خطيب زادة في تصريح اليوم الخميس، عن أسفه لبدء الاعمال العسكرية وتصاعد حدة الاشتباكات، مؤكدا قلق طهران العميق للتطورات في أوكرانيا.

كما أعرب عن أسفه لاستمرار الاجراءات الاستفزازية من قبل حلف الشمال الاطلسي بقيادة اميركا التي أفضت الى وضع يضع منطقة اورآسيا على عتبة أزمة شاملة.

وشدد على أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو طرفي النزاع الى وقف الاشتباكات، واطلاق النار بهدف اجراء مفاوضات فورية تستهدف حلا سياسا، مذكرة بضرورة مراعاة القوانين الدولية وحقوق الانسان في الاشتباكات العسكرية على نحو جاد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في خطاب إلى الروس صباح اليوم الخميس أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة في دونباس، مشيرا إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.

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