مراسل العالم: تم رفع العلم الروسي امام برلمان خاركييف

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في اتصال هاتفي مباشر، إن القوات الروسية استطاعت السيطرة على مدننتي خاركييف ودونيتسك، واضاف، انه تم رفع العلم الروسي امام برلمان مدينة خاركييف، وتم طلب المساعدة الروسية من اجل حمايتها من الجيش الاوكراني.

واوضح مراسلنا ان الدفاعات الروسية تؤكد انها تستخدم اسلحة دقيقة في العملية العسكرية، وقوات الطوارس الروسية قامت خلال الايام الماضية باجلاء النساء والاطفال من مدينتي لوهانسك ودونيتسك.

واشار مراسل العالم، أن الحكومة الاوكرانية بممارساتها هي التي اوصلت الاوضاع الى هذا الحد، وقد حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من ان التدخل الاجنبي في هذه الدول سيؤدي الى تداعيات خطيرة.

هذا وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلاق عملية عسكرية في اوكرانيا، وطالب الجيش الأوكراني بإلقاء السلاح. فيما أعلنت كييف حالة الحرب، وفرضت الأحكام العرفية، وأكدت تعرضها لهجوم واسع من عدة جبهات.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..