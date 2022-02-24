الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢
٠١:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مراسل العالم: تم رفع العلم الروسي امام برلمان خاركييف

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في موسكو، بأن العملية العسكرية الروسية في دونباس تجري بطريقة مبرمجة وتم السيطرة خلالها على مدينتين.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في اتصال هاتفي مباشر، إن القوات الروسية استطاعت السيطرة على مدننتي خاركييف ودونيتسك، واضاف، انه تم رفع العلم الروسي امام برلمان مدينة خاركييف، وتم طلب المساعدة الروسية من اجل حمايتها من الجيش الاوكراني.

واوضح مراسلنا ان الدفاعات الروسية تؤكد انها تستخدم اسلحة دقيقة في العملية العسكرية، وقوات الطوارس الروسية قامت خلال الايام الماضية باجلاء النساء والاطفال من مدينتي لوهانسك ودونيتسك.

واشار مراسل العالم، أن الحكومة الاوكرانية بممارساتها هي التي اوصلت الاوضاع الى هذا الحد، وقد حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من ان التدخل الاجنبي في هذه الدول سيؤدي الى تداعيات خطيرة.

هذا وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلاق عملية عسكرية في اوكرانيا، وطالب الجيش الأوكراني بإلقاء السلاح. فيما أعلنت كييف حالة الحرب، وفرضت الأحكام العرفية، وأكدت تعرضها لهجوم واسع من عدة جبهات.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

 الرئيس الأوكراني يدعو إلى إنشاء تحالف مناهض لبوتين

أوكرانيا: سقوط عشرات القتلى جراء الضربات الروسية

مخاوف مصرية من تداعيات ازمة اوكرانيا على صادرات القمح

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محلل سياسي: روسيا تستعيد اليوم دورها الدولي

 لحظة بلحظة مع تطورات الساحة الأوكرانية في ظل العملية العسكرية الروسية

سوريا: اعلان موعد دفع تعويضات المسرحين من خدمة العلم

بالفيديو.. هل نجح بوتين في كسب التأييد الشعبي بعمليته العسكرية في شرق أوكرانيا؟

روسيا: عناصر حرس الحدود الأوكرانيون يغادرون بشكل جماعي مراكز انتشارهم 

حل لغز خنجر توت عنخ أمون المصنوع من نيزك فضائي