هل نجح بوتين في كسب التأييد الشعبي بعمليته العسكرية في شرق أوكرانيا؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة حول العملية العسكرية الروسية في شرق اوكرانيا أشار حنا الى انه بحسب الإحصاءات المحلية التي أجريت اليوم الخميس هنالك أكثر من 80% من المستفتى رأيهم يؤيدون تلك الخطوة الروسية، إضافة الى أن مناطق الدونباس هم بالكامل يؤيدون تلك الخطوة الروسية التي قام بها الرئيس فلايمير بوتين.

وأوضح حنا، ان الظروف التي أجبرت روسيا على القيام بهذه الخطوة كانت بسبب المحاولات الأمريكية والغربية الأطلسية في دفع أوكرانيا لاتخاذ اجراءات وتدجابير عدوانية ضد الروس المقيمين في منطقة الدونباس.

ونوه آدم الى أن كلمة الرئيس الفرنسي دجل وموجه الى الداخل الفرنسي وكلماته لن تنطلي على الشعب الاوكراني والقيادة الروسية.

وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة.

وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادق عليها البرلمان والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".

وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.

وأكد ينس ستولتنبرغ أمين عام الناتو، عقد قمة الحلف الافتراضية في 25 فبراير، سيناقش خلالها زعماء الدول المتحالفة الوضع في أوكرانيا والخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها.

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