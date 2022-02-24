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 لحظة بلحظة مع تطورات الساحة الأوكرانية في ظل العملية العسكرية الروسية

 لحظة بلحظة مع تطورات الساحة الأوكرانية في ظل العملية العسكرية الروسية
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

في أحدث تطورات الساحة الاوكرانية والعلميات العسكرية الروسية ، صرح الكرملين بأن المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ممكنة بشرط أن تكون أوكرانيا مستعدة للتحدث عن مخاوف روسيا الأمنية.

العالم-روسيا

وأوضح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن الكرملين لا يرى أي عوائق أمام تنظيم مفاوضات بين الرئيسي الروسي، فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكن فقط إذا كانت أوكرانيا مستعدة للتحدث عن مخاوف موسكو الأمنية.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال في هذا السياق عما إذا كانت روسيا مستعدة لإجراء اتصالات "إذا كانت القيادة الأوكرانية مستعدة للحديث عن هذا الأمر".

ولفت المتحدث باسم الكرملين إلى أن بوتين قد صاغ بالفعل رؤيته لما تنتظره روسيا من أوكرانيا حتى يتم "حل مشاكل مفهموم الخطوط الحمراء".

وأوضح بيسكوف في هذا السياق قائلا: "لقد صغنا هذا الأمر بوضوح يتمثل في وضع محايد، ويعني التخلي عن أنظمة تسلح.. السؤال هنا هو ما إذا كانت القيادة الأوكرانية مستعدة لذلك".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن صباح الخميس 24 فبراير أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا، مشيرا في خطاب تلفزيوني للروس.

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على المدن الأوكرانية، مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية يجري تعطيلها بأسلحة عالية الدقة، وشددت في الوقت نفسه على عدم وجود ما يهدد السكان المدنيين.

وفيما يلي أحدث الاخبار والتطورات الساحة الاوكرانية :

-روسيا تغلق الملاحة الأجنبية في البحر الأسود ما يمنع وصول تعزيزات لأوكرانيا

- اشتداد وتيرة تبادل القصف بين الجيش الروسي والقوات الاوكرانية في مدينة ماريوبول

- الانفصاليون في لوغانسك: قواتنا دمرت 21 آلية عسكرية أوكرانية وفرقتين عسكريتين في معارك غربي لوغانسك

- قائد أركان الجيش الأوكراني: إطلاق 4 صواريخ باليستية من بيلاروسيا باتجاه أراضينا

-الدفاع الروسية: تحطم طائرة سوخوي 25 روسية بسبب خطأ بشري وهبوط الطيار بالمظلة في الجانب الروسي

- الدفاع الروسية: الضربات الروسية أسفرت عن إخراج 11 مطارا عسكريا أوكرانيا من الخدمة

- نيويورك تايمز عن مسؤول أوروبي: النقاشات مستمرة بين دول الاتحاد بشأن العقوبات وإذا كانت ستشمل بوتين

واليكم تطورات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ اندلاعها فجر اليوم حتى الساعة 13:30 بتوقيت غرنيتيش:

https://www.alalam.ir/news/6058878

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