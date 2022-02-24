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بعد شركة 'إير أرابيا'..

تعليق رحلات 'فلاي دبي' إلى أوكرانيا مؤقتا

تعليق رحلات 'فلاي دبي' إلى أوكرانيا مؤقتا
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

علقت شركة "فلاي دبي"، اليوم الخميس، رحلاتها من دبي إلى العاصمة الأوكرانية كييف وإلى مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية بسبب الوضع المستمر في الدولة الواقعة بشرق أوروبا.

العالم - الامارات

وقال متحدث باسم الشركة إنه "تم تعليق رحلات فلاي دبي بين دبي وأوكرانيا مؤقتا اليوم 24 فبراير وحتى 8 مارس. نتواصل مع المسافرين بخصوص خيارات إعادة قيمة التذكرة وإعادة الحجز الخاصة بهم".

هذا وعلقت شركة "إير أرابيا" رحلاتها من الشارقة إلى أوكرانيا، وأكد أحد ممثلي الشركة أنه "بالنظر إلى الوضع الحالي وبسبب إغلاق المجال الجوي، ستعلق العربية للطيران رحلاتها مؤقتا بين الشارقة وأوكرانيا حتى إشعار آخر".

أما شركة "الاتحاد" للطيران، التي لا تقوم بتشغيل رحلات مباشرة إلى أوكرانيا، فعمدت إلى تغيير مسار رحلاتها من البلاد كإجراء احترازي.

وقال أحد ممثلي الشركة إن "سلامة ورفاهية ضيوفنا هي دائما أولوية قصوى لدينا".

المصدر: روسيا اليوم عن (The National)

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