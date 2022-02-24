العلاقات الإيرانية القطرية وعوامل استقرار منطقة الخليج الفارسي

العالم – من إيران

كما التقى وزير الخارجية العماني بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية خلال زيارة أجراها إلى طهران. ترى هل نحن على أعتاب رؤية دخول علاقات إيران الدبلوماسية في مرحلة جديدة مع جيرانها، بما في ذلك الدول الجنوبية للخليج الفارسي؟ وما هي أبعاد العلاقات الإيرانية العمانية؟.

وبجولة في الصحف والمواقع العالمية من موقع جيروزاليم بوست الذي كتب يقول: إن قطر وإيران قد تتحركان بإتجاه ربط شبكات الكهرباء لتحويل إيران إلى مركز للطاقة.

مشيراً إلى إجراء مفاوضات لإرسال فائض الطاقة الكهربائية القطرية إلى أفغانستان وباكستان عبر إيران، وكذلك ربط شبكتي الكهرباء الإيرانية والقطرية أسفل البحر. ويبدو أن هذا الموقع الصهيوني قلق إزاء هذا الأمر لأنه يتوقع أن تصبح إيران مركزًا مهمًا لإمداد الطاقة على الصعيد الإقليمي.

وننتقل إلى صحيفة واشنطن بوست الأميركية التي ذكرت في مقال أن دولة قطر الصغيرة حسب تعبيرها، تعد اليوم واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وعلى الرغم من صغر حجمها، إلا أنها تلعب أيضًا دورًا استراتيجيًا كوسيط وطرف مهم في تسهيل المفاوضات بين مختلف الدول والجماعات.

وسعت صحيفة واشنطن بوست في هذا المقال إلى إيجاد علاقة ما بين مفاوضات رفع الحظر عن إيران والمباحثات بين طهران والدوحة.

وننهي جولتنا مع موقع تايمز أوف إسرائيل الذي أشار إلى تأكيد الدكتور رئيسي بشأن ضرورة رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة على البلاد من أجل التوصل إلى اتفاق.

وكتب يقول أنه إذا ما تقرر إرسال إشارة إلى الأميركيين، فإن هذه الإشارة هي أن الرئيس الإيراني شدد من جديد على وجوب رفع جميع إجراءات الحظر الأميركي عن إيران.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج"من إيران "نستضيف:

- الدكتور صباح زنكنه، الخبير في الشؤون الدولية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...